Москва выставила на торги 37 мест в многоуровневом паркинге в Рязанском районе

Российская столица выставила на аукционы 37 мест для автомобилей в многоуровневом паркинге в Рязанском районе на юго-востоке города. Принять участие в открытых торгах могут физические и юридические лица, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Машиноместа — наиболее популярная категория лотов на столичных торгах среди физических лиц. В месяц Москва реализует несколько сотен парковочных мест, и что важно — сделать такую покупку можно, не выходя из дома. Сейчас автомобилисты, проживающие или работающие в Рязанском районе, могут приобрести 37 мест в многоуровневом паркинге по адресу: Волжский бульвар, дом 1, корпус 1», — уточнил глава департамента.

Паркинг расположен между Московским скоростным диаметром, Рязанским и Волгоградским проспектами. Площадь мест составляет от 13 до 14,5 квадратного метра.

Заявки на участие в торгах закончат принимать в период с 16 по 28 июля. Аукционы состоятся с 28 июля по 7 августа на электронной площадке «Росэлторг». Подробная информация о лотах представлена на Инвестиционном портале Москвы. Он представляет собой витрину для городского имущества, которое столица выставляет на торги.

