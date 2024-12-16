Москва выставила на торги 19 помещений в районе Филевский парк

В столице на городские торги выставили 19 помещений в районе Филевский Парк, рассказал глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что подобные коммерческие помещения в новостройках интересны для инвесторов. Там открывают торговые точки и предприятия сферы услуг.

«Например, в районе Филевский Парк сейчас на торги по продаже выставлены сразу 19 помещений свободного назначения на первых этажах жилого комплекса, расположенного по адресу: Береговой проезд, дом 1Б. Стоимость лотов будет определена по итогам аукционов, которые состоятся 5 марта следующего года», – рассказал Пуртов.

Площадь объектов варьируется от 55,4 до 154,4 квадратных метров, в каждом выполнена черновая отделка, а также подключены основные коммуникации.

Заявки будут приниматься до 25 февраля. Чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и создать усиленную квалифицированную электронную подпись.

Всю необходимую информацию о лотах можно посмотреть в разделе «Имущество от города»: там есть фото, видео и даже 3D-тур по объектам.

Принять участие в городских торгах можно онлайн.

