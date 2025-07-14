Москва выставила четыре коммерческих помещения в ЮАО на торги

Москва выставила четыре коммерческих помещения в Южном округе на открытые аукционы, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Нежилые помещения свободного назначения позволяют вести любые виды бизнеса практически без ограничений. Это делает их особенно привлекательными лотами на городских торгах. Как правило, такие объекты составляют более 80 процентов в общем числе коммерческих помещений, предлагаемых городом», — отметил он.

По его словам, сейчас бизнесмены могут купить четыре помещения свободного назначения на юге столицы площадью от 38 до 270,5 квадратного метра. Объекты подключены к электричеству, водо- и газоснабжению, канализации.



Помещения находятся по адресам: улица Стасовой, дом 3/27, улица Москворечье, дом 51, корпус 1, Нагатинская улица, дом 28 и 3-й Павловский переулок, дом 14.



Принять участие в торгах можно, подав заявку до 15–28 июля, а сами аукционы пройдут с 24 июля по 6 августа на электронной площадке «Росэлторг». Участникам необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.



Витриной имущества, выставляемого городом на торги, выступает Инвестиционный портал Москвы.

