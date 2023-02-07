Москва выделит инвесторам 43 гектара земли для возведения спорткомплексов

В Москве активно реализуется программа масштабных инвестиционных проектов. Так, власти города предоставят инвесторам почти 43 гектара земли для строительства 13 спортивных комплексов, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

Общая площадь новых объектов составит 400 тысяч квадратных метров, земельные участки предоставляются без торгов на пять лет.

«Пять из них появятся на западе столицы, четыре – на северо-западе, по одному – на юге, северо-востоке, севере и в ТиНАО», - отметил он.

Министр правительства Москвы Максим Гаман подробнее рассказал о реализуемых проектах. Так, по его словам, в столице появится центр подготовки национальной сборной по футболу, ледовый дворец, конноспортивный комплекс, центр художественной гимнастики и другие спортивные объекты.

