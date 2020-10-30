Москва увеличила экспорт шоколадных конфет
Популярность московского шоколада во всём мире растёт. Экспорт московских кондитерских изделий за первые восемь месяцев 2020 года составил $98,36 миллиона, что на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. В натуральном выражении экспорт увеличился на 8% и составил 41,73 тысячи тонн.
«В лидерах Беларусь, по отдельным группам товаров, например, шоколадные конфеты, страна показала особенный импортный рост: этой продукции за отчетный период она закупила на $1,87 миллиона, что в четыре раза больше, чем годом ранее», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Уверенную восходящую динамику импорта столичных кондитерских изделий продемонстрировали и Соединенные Штаты Америки. Для этой страны показатель по сравнению с прошлым годом вырос более чем на треть.
Немалые темпы роста зарубежных поставок наблюдаются для мучных кондитерских изделий. Их экспорт достиг $37,70 миллиона, озвучил цифры Ефимов.
Основными покупателями шоколада и шоколадных изделий являются Беларусь, Казахстан, Монголия, Азербайджан, Германия и США.
По объёмам экспорта шоколада, с показателем почти в $720 миллионов, Россия в целом занимает 11 место из 107 в мире, уступая Германии, Бельгии, США и Италии.
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