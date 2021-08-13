Москва стремительно восстанавливает обороты розничной и мелкооптовой торговли
После пика пандемии обороты московских предприятий розничной и мелкооптовой торговли, а также торговли автотранспортом в июле 2021 года составили 513,6 млрд рублей, что на 25,1% больше июля 2020 года и на 48,1% больше июля 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Рост этих отраслей в основном был достигнут за счет сектора непродовольственной торговли, - отметил заместитель мэра.
Кроме того, обороты торговли продовольственными товарами также существенно выросли за минувшие два года.
«Рост потребительской активности в Москве потребовал от работодателей увеличения числа сотрудников, занятых в розничном секторе. Количество принятых на работу в розничной торговле города с начала пандемии в апреле 2020 года по июль 2021 года больше числа уволенных на 22,8 тысячи человек», - уточнил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
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