Москва продаст 49 нежилых помещений по сниженной стоимости

Власти Москвы выставили на продажу 49 нежилых помещений в восьми округах, приобрести их можно на торгах посредством публичного предложения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Продажа нежилых помещений через публичное предложение особенно востребована потенциальными инвесторами — в ходе торгов начальная цена может снизиться до 50 процентов от исходной стоимости объектов», - отметил вице-мэр. По его словам, конкуренция на таких торгах в последнее время растет: в прошлом году она составляла в среднем восемь участников на лот, а в первом квартале 2021 года – уже 15.

Предложенные инвесторам 49 лотов выставлены на продажу с начальной ценой от 426 тысяч до 56,4 миллиона рублей. Все они имеют свободное функциональное назначение – в них можно разместить, например, аптеки, офисы, салоны красоты, небольшие магазины и другие коммерческие учреждения. Больше всего нежилых помещений предлагается на юго-западе Москвы – 18, восемь представлено на севере, семь — на юге города, ещё шесть — на юго-востоке, пять — на востоке, три — на северо-западе и по одному помещению — в центре и на западе.

«Самый большой объект площадью 1,7 тысячи квадратных метров — это помещения подвала, первого и второго этажей отдельно стоящего здания по адресу: улица Олений Вал, дом 7 на востоке, которые продаются единым лотом», - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Торги пройдут в электронной форме на площадке «Росэлторг». Характеристики лотов доступны на инвестиционном портале «Продажа для бизнеса» города Москвы.

