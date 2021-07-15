Москва продала почти тысячу квартир на торгах в 2021 году

В столице на торгах с начала года было реализовано 978 квартир общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Большая часть квартир – 851 – была куплена в новостройках, еще 127 ¬– на рынке вторичного жилья. Недвижимость располагается в 11 административных округах столицы, а также в Подмосковье. В настоящий момент на торги выставлено еще более 400 объектов жилой городской недвижимости», - сообщил заммэра.

Также стало известно, в каких районах жилье пользовалось большим спросом. В лидерах запад Москвы. Там было выкуплено 380 квартир. На втором и третьем местах северо-восток и юго-запад. В этих частях столицы было реализовано 137 и 125 квартир соответственно.

При этом все вырученные от продажи квартир средства идут на строительство новых жилых домов по Программе реновации и для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

За каждую из выставленных на торгов квартиру была конкуренция в среднем чуть больше 18 человек за лот, сообщил руководить Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,2 раза.

Он отметил, что приобретение жилой недвижимости напрямую от города имеет ряд преимуществ, в частности при заключении таких сделок гарантируется чистоту и прозрачность. По словам Щербакова, квартиры в новостройках сдаются в полном соответствии с нормативами ввода в эксплуатацию.

Узнать дополнительную информацию, а также посмотреть планировки квартир можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Для жителей».

