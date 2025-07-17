Москва предложила инвесторам пять участков для реализации МаИП в Коммунарке

Город выставил на торги права на заключение соглашений о реализации пяти масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Коммунарке на участках площадью от 4,86 до 17,1 тысячи «квадратов». Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов можно выиграть на открытых аукционах. Начальная цена лотов — один рубль, а шаг аукциона — 100 тысяч рублей. Сейчас на торгах доступно пять земельных участков в Коммунарке для возведения общественно-деловых комплексов суммарной площадью свыше 550 тысяч квадратных метров. Заявочные кампании завершатся в период с 11 по 20 августа. Торги пройдут с 20 по 29 августа», — сказал Пуртов.

Статус МаИП могут получить многофункциональные, общественно-деловые и производственные комплексы. Реализация этих проектов дает возможность создавать рабочие места и развивать современную инфраструктуру. Земельный участок в аренду предоставляют победителю торгов в течение трех месяцев после подписания соглашения. Льготная арендная ставка составляет один рубль в год.

В торгах смогут участвовать юрлица, у которых есть опыт возведения объектов капитального строительства площадью 100 и более тысяч квадратных метров от пяти календарных лет. Также у них должно быть подтверждено получение совокупной выручки не менее 10% от объема планируемых инвестиций, который указан в извещении о проведении торгов. Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Лоты представлены на Инвестиционном портале Москвы — здесь предоставлена вся необходимая информация о них. Также на портале можно совершить по объектам 3D-тур. Вся процедура проходит онлайн.

