Москва предложила бизнесу три коммерческих помещения в Бабушкинском районе

Москва предлагает предпринимателям под бизнес три помещения на северо-востоке города. Все объекты имеют свободное назначение, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Коммерческие помещения на первых этажах и в подвалах жилых домов в районах с уже сложившейся застройкой являются безусловными лидерами на городских торгах в своей категории. Здесь уже сформирована инфраструктура и есть стабильный спрос на повседневные товары и услуги. Три варианта таких помещений представлено в Бабушкинском районе. Их площадь варьируется от 106,7 до 579,2 квадратного метра», - уточнил Пуртов.



Объекты расположены в жилых домах на улицах: Ленская, Верхоянская и Лётчика Бабушкина. В первом помещении есть электричество, водоснабжение и канализация, в двух других также подключено газоснабжение. Все объекты имеют отдельный вход с улицы. Победители аукционов получат возможность организовать в них практически любой вариант бизнеса.



Заявки на участие в торгах можно подавать до 4–10 июля в зависимости от лота. Открытые аукционы пройдут в период с 15 по 22 июля на электронной площадке «Росэлторг». Участникам необходимо иметь регистрацию и усиленную квалифицированную электронную подпись.



Подробная информация о лотах представлена на Инвестиционном портале Москвы. Он представляет собой витрину имущества, которое реализует город. Российская столица развивает электронные сервисы для бизнеса с целью достижения целей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в рамках городского проекта «Цифровое государственное управление».

