Москва предлагает предпринимателям восемь нежилых помещений в трех районах

Столичные власти выставили на продажу восемь помещений. Площадь нежилых лотов составляет от 71,1 до 255,9 квадратных метров, они находятся в районах Котловка, Люблино и Нагорный на цокольном и первом этажах жилых домов. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, подобные помещения востребованы у предпринимателей — как правило, в них открывают точки оказания бытовых услуг, досуговые центры, салоны красоты или магазины. Открытые торги пройдут с 24 по 27 февраля, добавил он.



Один лот расположен в пятиэтажке на Севастопольском проспекте, четыре помещения площадью от 86,6 до 149,9 «квадрата» — на Ставропольской и Краснодонской улицах, три помещения — на первом этаже нового дома в Электролитном проезде. Все лоты подключены к канализации, водоснабжению и электричеству.



Прием заявок завершится в период с 13 до 18 февраля. Для участия в торгах нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

