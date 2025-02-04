Москва предлагает предпринимателям восемь нежилых помещений в трех районах
Столичные власти выставили на продажу восемь помещений. Площадь нежилых лотов составляет от 71,1 до 255,9 квадратных метров, они находятся в районах Котловка, Люблино и Нагорный на цокольном и первом этажах жилых домов. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, подобные помещения востребованы у предпринимателей — как правило, в них открывают точки оказания бытовых услуг, досуговые центры, салоны красоты или магазины. Открытые торги пройдут с 24 по 27 февраля, добавил он.
Один лот расположен в пятиэтажке на Севастопольском проспекте, четыре помещения площадью от 86,6 до 149,9 «квадрата» — на Ставропольской и Краснодонской улицах, три помещения — на первом этаже нового дома в Электролитном проезде. Все лоты подключены к канализации, водоснабжению и электричеству.
Прием заявок завершится в период с 13 до 18 февраля. Для участия в торгах нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Новосибирской области погибли пять человек
- Маск: Более 700 миллиардов долларов из бюджета США ушло на ненадлежащие платежи
- OpenAI выпустит ИИ-устройство, которое заменит смартфоны
- Премьер Британии призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта
- В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света из-за снега
- Wildberries запустил возможность заказа рецептурных препаратов
- Книгоиздатели пожаловались на дефицит материалов для красивых обложек
- Китай подал жалобу на налоговые меры Вашингтона в ВТО
- Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Туве
- В Запорожье пять детей пострадали при атаке БПЛА на школьный автобус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru