Москва предлагает бизнесу шесть коммерческих помещений в Академическом районе

Город выставил на торги шесть нежилых помещений разной площади в Академическом районе на юго-западе Москвы. Как сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, речь идёт о коммерческих объектах свободного назначения. Они находятся в локациях с развитой инфраструктурой и большим потоком пешеходов, что обеспечивает повышенный спрос на объекты со стороны предпринимателей.

«Сейчас город предлагает приобрести шесть помещений в Академическом районе. Победители торгов смогут открыть в них магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, образовательные или культурно-досуговые учреждения и другие предприятия сферы услуг. Открытые аукционы состоятся в период с 22 ноября по 11 декабря в зависимости от лота», – уточнил глава департамента.

Два лота площадью 33,6 и 64,4 квадратных метра расположены в офисном здании на улице Кржижановского. Еще два объекта площадью 41,4 и 131,6 квадратных метра занимают первые этажи нового дома на Новочеремушкинской улице. Подвальные помещения в жилых домах площадью 130 и 222 квадратных метра предлагаются на улицах Большой Черемушкинской и Ивана Бабушкина.

Заявки на участие в открытых аукционах принимаются в период с 13 ноября по 2 декабря в зависимости от лота. Необходимы регистрация на цифровой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с 2014 года реализация городской недвижимости в столице увеличилась в 13 раз. Подробная информация о лотах представлена на Инвестиционном портале Москвы.

