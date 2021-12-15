Москва получила международную награду за инвестиционные проекты в сфере образования

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы одержал победу в премии «F.D.I. Strategy Awards» в категории «Образовательные технологии». Для вручения премии судьи из команды fDi Intelligence изучили 34 площадки и агентства, которые отличились в рейтингах, опубликованных издательством за последний год.



По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, Москва остается самым инвестиционно-привлекательным городом России, на который приходится 18,6% общего объема инвестиций в основной капитал.



«Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг», - отметил Ефимов.



Он также рассказал, что речь идет о создании выгодных условий для строительства образовательных объектов, удобных площадок для ведения инновационного бизнеса, проектах по повышению квалификации специалистов.



В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что Москва в этом году впервые заключила концессионное соглашение – на базе центра «Сколково» инвестор построит и обеспечит всем необходимым новую школу для 825 учащихся, которая после станет собственностью города. Также для развития кадрового потенциала в столице создана Московская техническая школа.

