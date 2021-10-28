Москва поднялась в рейтинге глобальных городов Kearney

Москва поднялась на две позиции и заняла 18-ю строчку в авторитетном ежегодном Рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021), выпускаемом международной консалтинговой компанией Kearney. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица удерживает первое место среди мировых городов по количеству музеев. Авторы доклада также отмечают успехи городов в развитии цифровой экономики и передовых технологий, которые в условиях пандемии стали главными драйверами положительных изменений позиций городов в рейтинге», - подчеркнул заммэра.

Ефимов добавил, что позиция Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира - это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта.

«Москва заняла в рейтинге глобальных городов первое место по развитию сектора здравоохранения и числу университетских бизнес-инкубаторов. Эти показатели рассматриваются составителями рейтинга как факторы будущего успеха в развитие глобальных городов», - отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В рейтинге Kearney, который оценивает уровень глобализации 156 городов мира, Москва расположилась между Сеулом и Мадридом и обошла такие города как Рим, Торонто и Амстердам. В ТОП-5 рейтинга вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос Анджелес.

