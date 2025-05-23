Москва опередила все регионы РФ по объему закупок
Москва опередила остальные регионы РФ по объему контрактации. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов на конференции «Реформа национального режима с 01.01.2025 и первый опыт его применения. Развитие экосистемы закупок, практическое использование искусственного интеллекта» в Санкт-Петербурге.
По его словам, Москва из года в год демонстрирует высочайший уровень эффективности работы в этой области, удерживая за собой первое место по объему контрактации в стране.
«Объем закупок столицы в 2024 году достиг 1,9 триллиона рублей при общероссийском объеме 14 триллионов рублей. Таким образом, каждый седьмой рубль в российской системе закупок приходится на наших заказчиков», - подчеркнул глава департамента.
Ускорение закупочного цикла, оптимизация и упрощение работы контрактных служб, а также реализация концепции совершенствования закупок малого объема стали приоритетами развития контрактной системы Москвы до 2030 года. Ещё одним немаловажным направлением остается цифровизация.
Столица лидирует и в Национальном рейтинге прозрачности закупок, а благодаря стандартизации процедур, вовлечению малого бизнеса и внедрению цифровых технологий московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах.
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