Москва компенсирует предприятиям затраты по лизингу
Власти Москвы активно поддерживают промышленные предприятия столицы. Так, в прошлом году город заключил с компаниями 23 договора на предоставление субсидий и возместил часть затрат по лизингу на сумму более 336 миллионов рублей. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.
«Среди компаний, которым одобрили субсидии на возмещение части затрат по лизингу, – производители продуктов питания, медицинской мебели, электроники», - рассказал он.
По его словам, на предприятиях, получивших такую поддержку, работают более десяти тысяч человек.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал и о других субсидиях, которые были предоставлены столичным предприятиям в 2022 году. Он отметил, что город заключил 25 договоров с заводами, которым предоставил субсидии на приобретение оборудования. Предприятия могут получить на эти цели до 200 миллионов рублей в год.
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