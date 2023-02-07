Москва компенсирует предприятиям затраты по лизингу

Власти Москвы активно поддерживают промышленные предприятия столицы. Так, в прошлом году город заключил с компаниями 23 договора на предоставление субсидий и возместил часть затрат по лизингу на сумму более 336 миллионов рублей. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.

«Среди компаний, которым одобрили субсидии на возмещение части затрат по лизингу, – производители продуктов питания, медицинской мебели, электроники», - рассказал он.

По его словам, на предприятиях, получивших такую поддержку, работают более десяти тысяч человек.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал и о других субсидиях, которые были предоставлены столичным предприятиям в 2022 году. Он отметил, что город заключил 25 договоров с заводами, которым предоставил субсидии на приобретение оборудования. Предприятия могут получить на эти цели до 200 миллионов рублей в год.

