Москва фиксирует рост объемов промышленного производства

За девять месяцев 2021 года рост промышленного производства в столице составил 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное увеличение объёмов отмечается в производстве текстиля, электрического оборудования, бумаги, а также деревообработке, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Драйвером роста остается обрабатывающая промышленность, по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост в 23,4%», – пояснил заместитель мэра.

По его словам, рост объемов обрабатывающей промышленности связан как со стабильным ростом крупных отраслей – таких как химическая промышленность, здравоохранение, пищевая промышленность, так и довольно высокими темпами прироста новых, менее масштабных компаний. Например, в январе–сентябре 2021 года удвоилось производство текстильных изделий, выпуск одежды вырос на 63,3%.

Продолжает уверенно расти производство электрического оборудования. В первую очередь это обусловлено обновлением информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, а также за счет увеличения мощности действующих и запуска новых центров обработки данных в столичном регионе.

«Одним из наиболее быстрорастущих сегментов является обработка древесины и производство изделий из дерева. Выпуск такой продукции за девять месяцев увеличился на 80%. Также продолжается рост производства бумаги и бумажных изделий», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Продолжает увеличиваться производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года был обеспечен преимущественно за счет выпуска лекарственных и противоопухолевых препаратов, а также иммуномодуляторов. Кроме того, в январе–сентябре 2021 года на 22,2% выросло производство пищевых продуктов.

