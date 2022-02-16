Московский проект «Блогеры на заводах» завоевал премию Digital Communications AWARDS-2022

Проект Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы «Блогеры на заводах» победил в номинации «Контент-маркетинг» премии Digital Communications AWARDS-2022.

Награждение победителей прошло во вторник, 15 февраля, на площадке технополиса «Москва».

Проект «Блогеры на заводах» позволяет зрителям в легкой и интересной форме узнавать о новшествах в московской промышленности, о видах столичного производства. Также проект помогает неподготовленным зрителям погрузиться в детали организации экологичных и высокотехнологичных предприятий.

Комментируя эту информацию, первый замначальника управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова отметила, что в Москве насчитывается более трех тысяч предприятий, здесь работают до 700 тысяч человек.

«Они производят не только шоколад «Аленка», автомобили «Рено» и пуанты «Гришко», но и тысячи других товаров – от жизненно необходимых продуктов, хлеба, конфет и молока, до электронных и высокотехнологичных приборов – микросхем, чипов, 3D-принтеров. Чтобы рассказать об этом, мы отправили блогеров на заводы. Всем, кто думает, что в Москве остались одни офисы, мы показали обратное», - поделилась Дерунова.

По ее словам, в проекте приняли участие такие блогеры и журналисты как Ксения Собчак, Илья Варламов, Саша Спилберг, Алексей Столяров. Они посетили рыбный завод «Меридиан», производство микроэлектроники «Микрон», ГК «Москабельмет», а также кондитерские фабрики от холдинга «Объединенные кондитеры» («Рот Фронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь»).

Видеоролики, сделанные совместно с популярными блогерами, уже набрали более двух миллионов просмотров на крупнейшем стриминговом сервисе YouTube.