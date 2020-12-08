Московский эндокринный завод освоил выпуск ряда лекарств от COVID-19

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что столица полностью обеспечена лекарственными препаратами гепаринового ряда.

Как сообщил Прохоров в ходе посещения Московского эндокринного завода (МЭЗ), сегодня в Москве порядка 26 фармацевтических предприятий, что создает уверенность в снабжении города антикоагулянтами, необходимыми для снижения риска образования тромбов.

В частности, производство гепарина в первом квартале следующего года увеличат вдвое – до 1,6 млн ампул, рассказал первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.

За минувшие сутки в России выявили ещё 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных в стране достигло 2 515 009 человек. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 5 232. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область.

