Московский эндокринный завод освоил выпуск ряда лекарств от COVID-19
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что столица полностью обеспечена лекарственными препаратами гепаринового ряда.
Как сообщил Прохоров в ходе посещения Московского эндокринного завода (МЭЗ), сегодня в Москве порядка 26 фармацевтических предприятий, что создает уверенность в снабжении города антикоагулянтами, необходимыми для снижения риска образования тромбов.
В частности, производство гепарина в первом квартале следующего года увеличат вдвое – до 1,6 млн ампул, рассказал первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.
За минувшие сутки в России выявили ещё 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных в стране достигло 2 515 009 человек. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 5 232. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область.
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