Московский экспорт во Францию вырос более чем на 200%

По итогам первого квартала 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) во Францию вырос более чем в три раза и превысил отметку в 48 миллионов долларов США. На долю столицы в общероссийском ННЭ во Францию за этот период пришлось более 22%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Москва - столица новой промышленности, ее доля в несырьевом неэнергетическом экспорте достигла четверти от общероссийского. Сегодня продукция столичных промышленников экспортируется в 183 страны мира.



«Москва и Франция системно развивают взаимодействие в торговых вопросах. По итогам первого квартала текущего года столичные производители поставили в эту европейскую страну продукцию на 48,1 млн долларов США, что на 208,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда экспорт составил почти 15,6 млн долларов США. По сравнению с первым кварталом 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы во Францию в январе-марте этого года вырос на 92,2%», – отметил заммэра.



Он добавил, что Москва постепенно наращивает поставки на французский рынок самоклеящейся бумаги и картона, шин для легковых автомобилей, частей турбодвигателей и даже штепселя и розетки на напряжение до 1000 В.



Возглавили топ товаров по объемам экспорта во Францию московские турбореактивные двигатели тягой от 25 кН: в январе-марте 2021 года он составил 7,7 млн долларов США.



«Взаимодействие Москвы с Францией имеет серьезный потенциал и важное стратегическое значение», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.



По итогам прошлого года существенный рост экспорта наблюдался по нескольким товарным категориям. Например, механического оборудования и техники Франция закупила на 23,3 млн долларов США, что на 66,6% больше, чем в 2019 году. Поставки бумаги и картона выросли более чем на 60,5%, Франция импортировала их на 3,05 млн долларов США. На 81,5% увеличился экспорт рентгеновской аппаратуры, на 22,1% выросли поставки медицинских приборов и устройств московского производства.

