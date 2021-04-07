Московский экспорт АПК в страны Северной Америки вырос на 7,5%

В США, Канаду и Мексику по итогам 2020 года Москва экспортировала продукцию агропромышленного комплекса на сумму 49,85 млн долларов. Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это на 7,5% выше аналогичного показателя за 2019 год,.

«Наиболее востребованными товарами агропромышленного комплекса в регионе стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных, а также продукция на основе муки и молока. Главным импортером московской продукции в регионе стали США, объем экспорта столичных компаний в эту страну по итогам года составил 35,33 млн долларов», – отметил заместитель мэра.

Особенно востребованным было в Соединенных Штатах московское мороженое, которое американские потребители ценят, прежде всего, за высокое качество и отменный вкус. Сумма поставок составила 8,23 млн долларов, что почти в четыре раза за больше, чем годом ранее. К слову, именно мороженое занимает половину в общей структуре экспорта московских компаний.

Популярностью за рубежом пользуются шоколадные изделия: объем поставок в США по итогам прошлого года вырос на 13% в денежном выражении. Эксперты Центра «Моспром» объясняют, что в их составе много какао и мало сахара. Также вырос экспорт мучных кондитерских изделий – на 43,3% и экспорт рыбных консервов – на 15,3%.

Экспорт агропромышленной продукции в Мексику приблизился к отметке 10 млн долларов. Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров, объем экспорта в Канаду достиг 4,72 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 8,5%.

«Здесь, как с США, главным товаром является мороженое. Его экспорт увеличился практически на 8%, превысив 2,5 млн долларов,– рассказала генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Помимо мороженого, по данным «Моспрома», Канада также импортирует шоколадные изделия, рыбные консервы и безалкогольные напитки.

