Московский бизнес поддержал авансирование платежей по госконтрактам

Московское правительство и другие госзаказчики с этого года смогут авансировать до 100% платежей по контрактам на поставку товаров и услуг для нужд государства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, соответствующее заявление было сделано во время заседания президиума правительства Москвы.

По словам генерального директора IT-компании «Большая Тройка» Артема Седова, увеличение авансирования по государственным контрактам для многих компаний станет подспорьем для ведения бизнеса в кризисные времена. Он напомнил, что многие команды смогут избежать привлечения капитала под большой процент.

Кроме того, Седов напомнил, что сейчас кредит могут не выдать по формальным признакам. Он добавил, что далеко не каждая финансовая модель способна выдержать стоимость привлечения кредитов. Гендиректор также отметил, что аванс позволит выполнять госзаказы быстрее, так как время, которое раньше уходило на поиск инвесторов, сбор документов и отчетность, можно будет потратить эффективнее.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что мера по авансированию госконтрактов сможет поддержать крупных поставщиков, малый и средний бизнес.

«В прошлом году Москва закупила по ФЗ-44 товаров, работ и услуг на сумму 1,2 триллиона рублей. При этом из них договоров с малым и средним бизнесом было заключено на 431,9 миллиарда рублей, что превышает 35 процентов от общего объема. В период турбулентности экономики особенно важно сохранить и адаптировать цепочки взаимодействия между бизнесом и заказчиками. Предприятия, выполняющие заказы государственных органов и компаний, должны своевременно получать деньги за поставленные товары и услуги», - подчеркнул он.

По его словам, ожидается, что мера по авансированию госконтрактов даст возможность поставщикам бесперебойно производить необходимую продукцию без кассовых разрывов, которые зачастую покрываются кредитными займами, гарантировать стабильную работу предпринимателям и своевременное получение необходимой продукции заказчикам, а также сохранить рабочие места.

