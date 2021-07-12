Московские заказчики закупили более 80% товаров у малого бизнеса
В первой половине 2021 года заказчики из Москвы заключили на Портале поставщиков договоры на сумму около 23 миллиардов рублей. При этом более 80% товаров и услуг было закуплено у представителей малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что всего за этот период было заключено 137,5 тысяч договоров на сумму около 22,6 миллиарда рублей, объем закупок у малого бизнеса составил почти 19 миллиардов. По словам заммэра, наиболее популярными предметами закупок стали строительные работы, медицинские расходные материалы, лекарственные средства и перевозка пассажиров.
Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что общий объем закупок Москвы у субъектов бизнеса в первом полугодии превысил 230 миллиардов рублей, что составило 45% всех заключенных контрактов с начала года.
Сообщается, что изменения в законодательстве о закупках, которые предусматривают обязательную долю закупок у бизнеса не менее 25%, будут способствовать дальнейшему росту этого показателя.
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