Московские промышленники представили свои разработки в Узбекистане
На международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» московские компании микроэлектроники, машиностроения, приборостроения, химической промышленности и топливно-энергетического комплекса нашли новых партнеров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В выставке приняли участие 13 московских производителей, которые провели более 195 встреч с зарубежными контрагентами», - сообщил Овчинский.
Он также отметил, что на московском стенде свою продукцию представили разработчики микросхем для транспортных, банковских и сим-карт, для телекоммуникационного оборудования и оборудования для теплиц, 3D принтеров, платежных терминалов и систем наблюдения на промышленных объектах. Экспортный потенциал московских товаров был высоко оценен зарубежными коллегами.
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев рассказал, что Москва является одним из лидеров несырьевого неэнергетического экспорта в Узбекистан. Продукция из России пользуется спросом и доверием на рынке этой страны.
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, например, очень заинтересован в российских банкоматах SAGA S-200 ATM, рассказала директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова.
Помимо этого, региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф поделился, что их кабельный завод провел несколько переговоров с партнёрами из Узбекистана, в рамках которых предприятия обсудили возможности для сотрудничества.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и благодаря поддержке центра «Моспром», московские компании серьезно расширили экспорт и нашли партнеров в таких странах как Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и странах СНГ.
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