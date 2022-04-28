Московские предприятия назвали преимущества автоматического продления статуса промкомплекса
Автоматическое продление статуса промкоплекса или технопарка позволит управляющим компаниям Москвы сосредоточиться на оперативной помощи резидентам и усилении инфраструктурной составляющей, что особенно важно в условиях кризиса и санкций. Об этом сообщил гендиректор Технопарка «Калибр» Сергей Севостьянов.
В свою очередь независимый экономист Андрей Бархота отметил, что решение о продлении статуса промышленного комплекса и технопарка для московских предприятий имеет важное значение для поддержания занятости и инвестиционного цикла.
По его словам, московские льготы по налогам и земельным платежам обеспечивают выравнивание денежных потоков и высвобождение новых ресурсов для инвестиций и дополнительных расходов в обстановке неопределенности. Так, предприятия, которые обладают статусом промкомплекса и технопарка, будут уверенно ощущать себя в финансовом плане.
При этом гендиректор НПП «Спецкабель» Андрей Лобанов подчеркнул, что предприятия со статусом промкомплекса в числе первых, кто может предложить отечественную продукцию в сегодняшних реалиях.
«Никогда не выпуская из поля зрения тему импортозамещения, сегодня мы уделяем ей еще более пристальное внимание, в том числе благодаря льготам, которые дает статус промкомплекса», - сказал Лобанов.
Ранее в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении на один год статусов промкомплекса, технопарка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, индустриального парка и инвестиционного приоритетного проекта, что позволит сохранить действующие городские налоговые льготы.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в свою очередь отметил, что в настоящее время в столице реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) общим объемом инвестиций свыше 36 миллиардов рублей. По его словам, по этим проектам инвесторы создают или модернизируют технопарки, промышленные предприятия и индустриальный парк. «На этих объектах появятся порядка 11 тысяч рабочих мест, - отметил Ефимов. - При этом фактически инвесторы уже вложили более 31 миллиарда рублей. Город, в свою очередь, с 2018 года предоставил им налоговые льготы объемом 461 миллион рублей».
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