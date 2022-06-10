Московские предприниматели оценили удобство онлайн-страхования бизнеса

На онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы прошел круглый стол на тему трансформации страховых продуктов, где, в частности, представители страховой отрасли, ритейла и кредитования рассказали о сложностях, с которыми они сталкиваются при страховании бизнеса.

Так, директор по отраслевым решениям IT-компании КРОК Андрей Крупнов рассказал, что в сегодняшних условиях страховщикам очень важно работать над снижением рисков совместно с собственными клиентами. По его словам, такой подход позволит снизить выплаты страховых компаний, что повлечет за собой и уменьшение стоимости страховых продуктов.

При этом руководитель направления интеграционных продуктов СК «ВСК» Артем Ступенко отметил, что не более важным фактором эффективного взаимодействия с партнерами является цифровизация страхования. Он рассказал, что, в частности, страхование грузов онлайн пользуется большим спросом.

«Сегодня получаем в среднем по восемь запросов в секунду. Это позволило заработать для наших партнеров более 100 миллионов рублей», – сказал Ступенко.

В свою очередь гендиректор и владелец B2B.Polis.online Андрей Креер отметил, что онлайн-продажи пока составляют не более 15-20%. По его словам, электронное ОСАГО продают в основном посредники.

При этом операционный директор «Дримс Ритейл» Олег Баландин заявил, что бизнес нуждается в обязательном страховании. По его словам, часто потребители портят вещи умышленно, чтобы были основания вернуть их назад. Баландин также обратил внимание, что в его компании всегда страхуют грузы. При этом не только от потери товара, но и по срокам доставки.

Так, столичные предприниматели уверены, что страховать бизнес необходимо, так как это поможет избежать и снизить ряд рисков. При этом переход этого процесса в онлайн только ускорит процесс.

