«Московская техническая школа» подготовит 1200 инженеров для столичной промышленности

В Москве открылось пилотное направление проекта по подготовке кадров для промышленной сферы «Московская техническая школа», соглашение подписали Правительство Москвы, ведущие вузы столицы и индустриальные партнеры по развитию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, исследование Агентства промышленного развития Москвы продемонстрировало дефицит кадров в столичной промышленности.



«Благодаря «Московской технической школе» столица в ближайшей перспективе получит большое количество высококвалифицированных инженерных кадров. Мы уже запустили первое пилотное направление: в ближайшие три года планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения по направлению «Технологии связи», - рассказал Ефимов.



Он уточнил, что направление включает подготовку по таким областям, как квантовые технологии, интернет вещей и индустриальный интернет вещей, технологии 5G и обработка промышленных данных.



Планируется, что программа позволит увеличить среднюю производительность в отраслях микроэлектроники и приборостроения на 10% к 2024 году: один сотрудник сможет в год производить продукцию на сумму 1,85 миллиона рублей.



Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что в «Московской технической школе» ожидаются также следующие направления: «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт».



Соглашение уже подписали ведущие вузы страны: МФТИ, МЭИ, МИФИ, МИСиС и МТУСИ, индустриальными партнерами стали – QRate, ИТЭЛМА, Т8, МТС, МГТС, Huawei, Лотес ТМ.

