Московская компания произвела в 8,5 раз больше детской одежды в 2022 году

Столичная компания MIMIBABY, которая производит одежду для детей до пяти лет, в 2022 году нарастила объем производства в 8,5 раз по сравнению с показателями годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, компания Mimibaby вышла на столичный рынок в 2017 году, а уже в 2022 году она произвела свыше 12 тысяч единиц продукции, что в 8,5 раза больше, чем за предыдущий год. Столичный производитель продает свои товары не только в Москве, но и в других российских регионах. Также продукцию московского предприятия можно найти на маркетплейсах (Ozon и Wildberries) и в магазинах крупной парфюмерно-косметической сети России («Золотое яблоко»).

Отмечается, что такому успеху способствовала помощь столицы местным производителям инвестициями и налоговыми льготами. Это обеспечило благоприятные условия для открытия и ведения бизнеса в Москве.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в столице на данный момент работают порядка 30 крупных компаний, занимающихся производством товаров для детей.

