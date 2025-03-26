Многоуровневая парковка на юго-востоке Москвы выставлена на торги

Инвесторам предлагается приобрести нежилое помещение площадью более 9 тысяч квадратных метров в столичном районе Некрасовка (ЮВАО). Как сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, объект расположен в локации с развитой инфраструктурой.



«Многоуровневая парковка занимает 10 этажей — три подземных и семь надземных — и находится по адресу: улица 2-я Вольская, дом 11, корпус 3, между станцией метро «Некрасовка» и железнодорожной платформой Люберцы 1. В шаговой доступности от объекта расположены парк с зонами отдыха, фитнес-клуб, кафе и супермаркет. Покупатель сможет организовать здесь коммерческую парковку. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 апреля», — сообщил Кирилл Пуртов.



Открытый аукцион состоится 29 апреля. Для участия в нём понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.



Столица регулярно выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества. В разделе «Имущество от города» на Инвестиционном портале Москвы размещена необходимая информация об условиях и форме реализации таких лотов, а также публикуются документы и фотографии этих объектов. Участвовать в городских торгах можно дистанционно – вся процедура проходит онлайн.

