Министр Багреева: Московские ТЦ сохранили выручку несмотря на снижение посещаемости

Объем выручки столичных торговых центров не отличается от прошлогоднего, заявила руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

«Мы видим, что, несмотря на снижение посещаемости и количества арендаторов (количество арендаторов в торговых центрах снизилось за 9 месяцев этого года на 7% к тому же периоду прошлого года), объем выручки по данным контрольно-кассовой техники сопоставим с тем же периодом прошлого года», - сказала она.

По ее словам, эксперты оценивают снижение посещаемости ТЦ в диапазоне от 6 % до 25%.

«При этом у 66% московских ТЦ продажи даже выросли в среднем на одну треть. То есть, уход иностранных брендов существенным образом не отразился на продажах ТЦ: почти вся выручка перераспределилась между оставшимися арендаторами. На текущий момент ситуация существенно не изменилась, выручка остается на прежнем уровне, а до конца года мы ожидаем ее увеличения за счет сезонного роста продаж в ноябре – декабре», - заключила Багреева.

