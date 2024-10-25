Международный форум контрактных отношений завершил работу в Санкт-Петербурге
VIII Международный форум контрактных отношений завершился в Санкт-Петербурге 25 октября после двух дней работы. На нем обсуждались перспективы развития закупочного законодательства независимыми экспертами в сфере закупок, а также представителями бизнеса, заказчиков и регулирующих органов. Москву представляла делегация Департамента по конкурентной политике.
Глава департамента Кирилл Пуртов заявил, что с января по сентябрь текущего года объем столичных закупок достиг 1,4 трлн рублей (общий объем в России — почти 10 трлн рублей). Он подчеркнул, что развитию контрактной системы Москвы уделяется особое внимание, а законодательство в сфере закупок достигло оптимального состояния — необходима лишь точечная «донастройка» системы. Главной задачей является сохранение баланса интересов заказчиков и поставщиков.
Основными направлениями работы по развитию контрактной системы, по словам Пуртова, стали расширение межрегионального взаимодействия, привлечение в госзаказ среднего и малого бизнеса и увеличение доли закупок отечественного производства. Особенно показательны в этом плане отношения между заказчиками и поставщиками Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркнул он. Одним из значимых факторов развития сотрудничества стало присоединение в 2018 году Санкт-Петербурга к порталу поставщиков.
В свою очередь замглавы департамента Александр Зинин уделил особое внимание работе правительственных органов по нормативному регулированию и цифровой трансформации системы закупок. Итогом работы стали увеличение доли в госзакупках малого и среднего предпринимательства, рост уровня конкуренции и автоматизация рутинных процессов.
Кроме того, начальник правового управления Департамента Вячеслав Сахно продемонстрировал столичные предложения по оптимизации законодательства о закупках, в частности, решение проблемы искусственного дробления закупок при помощи увеличения ценовых порогов, продление срока действия мер поддержки в сфере закупок и иные меры, направленные на снижение вероятности появления недобросовестных поставщиков и нарушения конкуренции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru