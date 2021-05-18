Международная Ассоциация рынков капитала признала «зеленым» облигационный выпуск Москвы

Международная Ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это значит, что 74-й выпуск облигаций города Москвы признан «зелеными» облигациями по международным стандартам.

«Хотя ожидаемый спрос российских инвесторов достаточен для размещения выпуска, город заинтересован в участии международных инвесторов. Включение 74-го облигационного выпуска в реестр облигаций устойчивого развития ICMA обеспечивает возможность учета облигаций как «зеленых» на балансе любого международного инвестора», - сказал Ефимов.

Размещение облигаций запланировано на 27 мая 2021 года.

Полученные от их размещения средства будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологию в Москве. Это, в частности, покупка электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро.

