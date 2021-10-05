Мария Дерунова о «Зеленой» инсталляции на станции метро «Нижегородская»

Уникальная инсталляция открылась на станции метро «Нижегородская». Мероприятие посвящено «зеленым» облигациям, выпущенным правительством столицы. Комментируя событие, первый заместитель начальника управления заммэра Москвы по вопросам экономполитики Мария Дерунова рассказала о том, что средства, привлеченные от продажи ценных бумаг помогут развить в городе ряд экологичных проектов.

В первую очередь речь идет о транспортных проектах – развитии метро и пополнении автопарка новейшими электробусами. Инсталляция, по словам Марии, поможет привлечь внимание москвичей к этим ценным бумагам.

По словам Марии Деруновой, что Москва стала первым городом в стране и шестым в мире, выпустившим «зеленые» облигации. Таким образом, столица России вошла в «высшую лигу» экологически ответственных городов.

Интерес к новому финансовому инструменту, который предложило правительство города, проявляют не только крупные инвесторы, но и рядовые жители. Для простых горожан будет организован дополнительный выпуск «зеленых» облигаций с двухгодичным циклом обращения в объеме 5 млрд руб. Финансовый инструмент поможет москвичам выгодно вложить средства и поддержать экологическое и ответственное развитие родного города.

Краткая справка о Марии Валерьевне Деруновой

Родилась 1 апреля 1984 года в Калужской области. Детские годы провела в Новом Уренгое. Окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Журналистика». Работала в российской банковской сфере с 2008 по 2016 гг. С 2016 года занималась реализацией информационно-коммуникационной политики Министерства строительства (Минстроя России) в части ЖКХ и формирования комфортной городской среды. В 2018-2019 гг. руководила проектом «Умный город» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

С апреля по октябрь 2019 года работала врио заместителя губернатора Мурманской области. Увлекается кайтингом и сноубордом. Сейчас занимает должность первого заместителя начальника управления вице мэра в правительстве столицы по экономической политике.

