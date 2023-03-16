Малый бизнес сэкономит 600 млн рублей на льготной аренде недвижимости Москвы

Малый бизнес в Москве сможет воспользоваться дополнительной поддержкой со стороны городских властей и сэкономить в текущем году более 600 миллионов рублей. Речь идёт об арендаторах помещений, которые занимаются социально значимыми видами деятельности. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программа льготной аренды помещений города для малого бизнеса работает с 2013 года. Её условиям на сегодня соответствуют 327 организаций, которые арендуют 65 тысяч квадратных метров недвижимости. Как пояснил Ефимов, благодаря такой поддержке, сокращается финансовая нагрузка на предприятия малого предпринимательства. В результате, они могут направлять высвобожденные средства на развитие своей деятельности.

Льготная ставка составляет 4200 и 5500 рублей за квадратный метр в год в зависимости от величины арендуемой площади и некоторых других условий. Так, первый вариант доступен компаниям, которые работают в областях ветеринарии, льготного питания, бытового обслуживания, физкультуры и спорта, культуры, обеспечивают рабочие места инвалидам.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, как распределились льготные ставки аренды на этот год.

«Ставку 5500 рублей за квадратный метр в год получили 33 арендатора, которые занимают 4,7 тысячи квадратных метров городской недвижимости. Ставка в 4200 рублей за квадратный метр в год одобрена 294 предпринимателям, которые занимают 60600 квадратных метров помещений», – уточнил министр правительства Москвы.

