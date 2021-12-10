Косметические и пищевые компании Москвы примут участие в международных выставках

Столичные компании косметической, строительной и пищевой отрасли примут участие в пяти международных выставках, которые пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. Организатором коллективного участия в мероприятиях станет Центр «Моспром», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он отметил, что, несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась. Встречи, направленные на её развитие, продолжают проходить в формате COVID-free. Столичные компании смогут поучаствовать в четырех из них.



«По итогам отбора ими стали четыре промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах – Европе, Ближнем Востоке, Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка, которая пройдет в Казахстане – второй среди стран по объёму столичного экспорта АПК в январе-сентябре 2021 года», - уточнил заммэра.



Выставки запланированы на 2022 год, участие в них предприятий Москвы бесплатно, в рамках коллективного стенда. После окончания мероприятий специалисты «Моспрома» продолжат оказывать методическую помощь и сопровождать компании вплоть до заключения экспортных контрактов.



По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в нынешнем году «Моспром» организовал 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям.

