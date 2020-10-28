Количество закупок по типовой документации в Москве за 5 лет выросло в 25 раз

Власти Москвы с 2015 года стандартизировали 258 комплектов типовой закупочной документации, что охватывает 67% видов госзакупок города, говорится в пресс-релизе городского департамента экономической политики и развития.

В результате количество процедур, проведенных с использованием типовой закупочной документации, за 5 лет выросло в 25 раз.

«Мы с 2015 года проводим системную работу по стандартизации закупок. Типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок устанавливают единые требования, понятные для всех участников закупок города. На практике типовые формы документов стали применяться в 2016 году, тогда количество таких закупок составило чуть больше 1,8 тысячи за год. К 2019 году темпы выросли в 25 раз и по итогам года было проведено уже порядка 45,6 тысячи закупок с использованием типовой документации. За 9 месяцев текущего года проведено уже свыше 32,9 тысячи процедур общим объемом 323,4 млрд рублей», – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Около трети утвержденных типовых комплектов приходится на закупки, осуществляемые в городском хозяйстве, почти столько же – на закупки в области имущества и транспорта, около четверти – в социальной сфере.

Самыми востребованными предметами закупок с использованием типовых комплектов документации сейчас являются: поставка лекарственных средств, организация питания в образовательных учреждениях, детское питание для раздачи через молочно-раздаточные пункты, строительство парков, мест отдыха и досуга, инженерно-строительные расходные материалы, услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, текущий ремонт объектов инфраструктуры, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Применение единых стандартов повышает прозрачность закупочных процедур, снижает риски обжалования закупок участниками и увеличивает конкуренцию между участниками, добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Типовой комплект закупочной документации включает: типовое техническое задание, проект государственного контракта, типовые критерии оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения.

