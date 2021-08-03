Количество посещений Инвестиционного портала Москвы превысило 14 миллионов
С момента запуска Инвестиционного портала Москвы в 2014 году количество его посещений превысило 14 миллионов, из них 1,8 миллиона – за первые семь месяцев 2021 года. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сегодня Инвестпортал - это ресурс с 30 онлайн-сервисами и ежедневным пользовательским трафиком в 8,6 тысячи уникальных пользователей. Только с начала этого года предприниматели воспользовались сервисами портала 71,2 тысячи раз, то есть около 340 раз в день», - отметил он.
Город максимально внедряет цифровые решения во все процессы управления для прозрачности и скорости принятия решений. Более 40 раз цифровые проекты Москвы признавались на международном уровне за инновационность и востребованность для горожан и города.
На портале зарегистрированы 51,6 тысячи личных кабинетов инвесторов, практически каждая пятый – в этом году. Самым популярным сервисом уже несколько лет подряд является онлайн-запись на осмотр объекта торгов: им воспользовались в 2021 году 27,3 тысячи человек. Кроме того, осмотр доступен в 3D-режиме в разделе «Имущество от города».
Почти половина онлайн-сервисов была добавлена на Инвестпортал в прошлом году. В частности, появилась опция подачи заявки на присвоение статуса московского инвестора, необходимого для получения инвестиционного налогового вычета. Доступен сервис «Места приложения труда», с помощью которого девелоперы могут подавать заявки на присвоение статуса инвестиционного проекта.
«На портале, в том числе, можно подобрать подходящее помещение, участвовать в торгах, узнать, на какие меры государственной поддержки может рассчитывать предприниматель и как ими воспользоваться», - напомнил министр столичного правительства Эдуард Лысенко - руководитель Департамента информационных технологий города Москвы, занимающегося развитием портала.
В ноябре 2020 года запущено мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы». Кроме того, на портале по-прежнему действует линия прямых обращений, позволяющая ускорить взаимодействие власти и бизнеса.
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