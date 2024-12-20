Кирилл Пуртов рассказал о развитии конкурентной среды в Москве

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал о развитии бизнеса в Москве и о том, какие вызовы стоят перед предпринимателями сегодня.

— Расскажите, пожалуйста, чем занимается столичный Департамент по конкурентной политике?

— Наш департамент — часть комплекса экономической политики московского правительства, мы — один из органов, которые отвечают за экономическое развитие Москвы. Мы как профильное ведомство развиваем конкурентную среду, создаем равные условия для всех представителей бизнеса.

Одно из направлений нашей работы — контрактная система Москвы. Совместно с Главным контрольным управлением и Департаментом экономической политики и развития мы регулируем огромный механизм — контрактную систему столицы. Мы обеспечиваем упреждающий мониторинг закупочной документации и межведомственное согласование заявок на публикацию процедур. Наша работа направлена на то, чтобы не было необоснованного завышения цен, чтобы свести к минимуму вероятность использования заказчиком неправильно составленной документации. Заказчик получает добросовестного подрядчика, а поставщик — реальные условия исполнения контракта.

Мы также следим и за соблюдением еще одного принципа честной конкуренции — широкой информированностью всех игроков рынка о возможностях для развития бизнеса и доступностью их получения.

Отмечу, что благодаря внедрению цифровых технологий широкий круг и опытных предпринимателей, и начинающих инвесторов получили возможность напрямую у города покупать коммерческую недвижимость.

— Как вы помогаете развитию бизнеса в Москве?

— В 2024 году основной упор был сделан на финансовую и налоговую поддержку предпринимателей — а это 12 мер на сумму почти 60 млрд рублей и регуляторная поддержка проконкурентного развития основных сфер московской экономики. Всего на помощь бизнесу было потрачено свыше 110 млрд рублей. Конечно же, это далеко не все — Москва направляет бизнесу в рамках системы закупок товаров, работ и услуг сумму, более чем в 10 раз превышающую размер прямых мер поддержки.

— Помогает ли Москва начинающим предпринимателям информационно? Как человеку, который желает открыть бизнес, погрузиться во все тонкости процесса?

— Совершенно справедливо — важно не только применять меры поддержки, но и объяснить всем игрокам рынка, как можно получить возможности для развития бизнеса. Департамент по конкурентной политике проводит образовательные и деловые мероприятия, в которых в 2024 году поучаствовали более 5 000 человек. На них мы рассказываем про особенности участия в госзакупках, изменения в законах, разбираем частные случаи и типовые ошибки заказчиков и поставщиков.

Кроме того, для инвесторов, начинающих и опытных столичных предпринимателей департамент проводит роуд-шоу. На них участникам представляют актуальные лоты: участки коммерческого назначения, нестационарные торговые объекты, коммерческую недвижимость. На мероприятиях выступают и опытные эксперты в сфере городских торгов, и такие же, как и участники, предприниматели, желающие поделиться опытом.

Также Департамент проводит и "Дни московской конкуренции», который позволяют в формате открытого диалога бизнеса, властей и экспертов подвести итоги и обозначить новые цели в развитии столичной закупочной системы. В таких встречах в 2024 году поучаствовали более 500 человек.

— Москва — флагман экономического развития России. Поддерживаете ли вы коллег из регионов?

— Конечно, столица активно развивает межрегиональное сотрудничество в области закупок. Один из ключевых проектов в этой сфере — «Портал поставщиков», который был создан в 2013 для закупок малого объема. Платформа помогает заказчикам оперативно получать необходимые товары и услуги, а производителям — масштабировать бизнес и открывать новые рынки сбыта. Сегодня на портале зарегистрированы свыше 58 тысяч заказчиков из 41 российского региона и более 350 тысяч предпринимателей. И это не предел — показатели продолжают расти.

Заслуги платформы не остались без внимания в 2024 году — портал получил награду в престижной премии ComNews Awards как самое тиражируемое в регионах государственное цифровое решение.

Важно и то, что начать работать на портале очень просто — достаточно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации. Освоиться на площадке помогут «Школа поставщика» и подробные инструкции.

— Поддержка бизнеса – это очень хорошо. Но затрагивает ли ваша деятельность жизнь простых горожан?

— Конечно, мы работаем не только для предпринимателей. У нас есть обширная городская программа, по которой мы реализуем не только коммерческую недвижимость, но и имущество для физических лиц. Жители города могут на торгах выкупить у столицы квартиры, участки для строительства частных домов и места для парковки автомобилей.

Сделать это можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Сегодня здесь доступно около 1400 лотов. На портале можно ознакомиться с детальной информацией об объектах, лотовой документацией, записаться на осмотр объекта или совершить онлайн 3D-тур, а также перейти по ссылке на электронную торговую площадку для подачи заявки на участие в аукционе.

— Как Департамент по конкурентной политике провел 2024 год?

— В своей работе мы руководствуемся приоритетами, которые отмечены в Стратегии развития до 2030 года. Мы четко понимаем, какие цели нам предстоит достичь и что нужно для этого сделать, и уверенно движемся в этом направлении. И наши труды не прошли бесследно — в 2024 году департамент получил премию Рунета в номинации «Экономика и бизнес» за 20-летний вклад в развитие конкурентной среды в Москве, сферы закупок и имущественно-земельных торгов.

Мы создавали единый цифровой ландшафт контрактной системы Москвы, осуществляли переход городских торгов в электронный формат для оптимизации бизнес-процессов и роста экономической активности города. Сегодня «Портал поставщиков», Инвестиционный портал Москвы и другие цифровые сервисы, которые развиваются при поддержке Департамента, являются эффективными инструментами для экономического роста Москвы.

Наша заслуга и в том, что Москва в 19-й раз подряд заняла первое место в национальном рейтинге прозрачности закупок. Столица вновь подтвердила статус самой открытой и современной контрактной системы в России.

— Новый год — время не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. Что нового готовит департамент в 2025 году?

— В будущем году у нас будут два основных направления деятельности. Первое — увеличение доли закупок отечественного производства, это помогает экономическому развитию России. Российские предприниматели смогут увеличить спрос на их продукцию и масштабировать бизнес, а заказчики гарантированно получат необходимые товары и услуги.

Второе направление — дальнейшее развитие цифровых сервисов. Уже сегодня, чтобы участвовать в контрактных отношениях и городских торгах достаточно иметь компьютер, выход в интернет и электронную подпись. Мы планируем еще сильнее увеличить удобство и мобильность сервисом для всех пользователей, в частности, на «Портале поставщиков».

Нельзя не отметить огромную помощь, которую нам оказывают в разработке новых цифровых сервисов студенты и ИТ-специалисты, участвующие в серии хакатонов Департамента Tender Hack.

