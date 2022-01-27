Кирилл Пуртов: Предприятия Москвы перечислили в бюджет более 1,25 трлн рублей в 2021 году

Москва заняла первое место в новом рейтинге Фонда развития гражданского общества по экономическому потенциалу. Эксперты сравнивали показатели регионов на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы. В топ-5 рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область. Всего в рейтинг попали 33 субъекта страны, которые сопоставимы по объему перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС), среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний.

Как сообщил глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, Москва лидирует среди российских регионов по объёму отчислений в виде НДС и сальдированной прибыли организаций.

«За 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 триллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость – на 34 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Треть поступлений – 419,4 миллиарда рублей – обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26 процентов от поступившего НДС по всей России», – уточнил министр правительства Москвы.

Пуртов также отметил, что на высоком уровне находятся финансовый результаты деятельности московских компаний. В 2021 году практически во всех отраслях столичной экономики был отмечен рост прибыли за вычетом убытков компаний.

«Сальдированная финансовая прибыль за 10 месяцев 2021 года достигла 5,45 триллиона рублей, что более чем в два раза превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Лучший результат показали торговля, компании которой получили сальдированную прибыль в размере 1,49 триллиона рублей, обрабатывающие производства – 1,12 триллиона рублей, финансовый сектор и страхование – 640 миллиардов рублей», – добавил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы.

Говоря о средней заработной плате горожан Пуртов сказал, что по этому показателю Москва уверенно входит в тройку лидеров, уступая только двум крупнейшим добывающим регионам – нефтегазовому Ямало-Ненецкому автономному округу и золотодобывающему Чукотскому автономному округу. Департамент экономической политики и развития Москвы приводит данные о том, что за последние два года среднемесячная начисленная заработная плата в столице увеличивалась: в октябре 2021 года на 7,8% по сравнению с октябрем 2020 года и на 12,9% – к октябрю 2019 года.

