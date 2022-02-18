Кирилл Пуртов: Москва входит пятёрку регионов РФ по инвестициям в энергоэффективность

Москва является самым освещённым городом России, кроме того, столица входит в пятёрку наиболее освещённых городов мира. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ о состоянии энергосбережении в России в 2020 году.

В темное время суток на улице Москвы работают 659 тысяч светильников, при этом 350 тысяч из них нужны для архитектурного и ландшафтного освещения, а остальные 309 тысяч освещают городские дворы и дороги. При этом в течение 2020 года общее количество светильников в столице поднялось на 5,6%.

При этом расход энергии на освещение за год уменьшился на 1,4%. Причиной этого стала установка контроллеров, с помощью которых можно управлять световым потоком фонаря и получать данные о его техническом состоянии. Кроме того, в уличных светильниках продолжают менять традиционные лампы на более экономные светодиодные в ходе программы модернизации систем наружного освещения. Светодиодные фонари в Москве составляют 21,3% от общего числа светильников.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что с 2011 года в Москве действует программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», цель которой – снижение энергоёмкости на городских производствах.

«В настоящее время столица входит в ТОП-5 российских регионов по объёму бюджетных инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Эти принципы заложены во все инфраструктурные программы города Москвы», - подчеркнул Пуртов.

Заместитель министра экономики России Илья Торосов, в свою очередь, отметил, что благодаря повышению энергоэффективности при освещении дорог меньше расходуется электрическая энергия, что позволяет существенно экономить.

«За 2020 год регионы потребили на 9,7 процентов меньше электроэнергии. Использование современных энергоэффективных светильников позволяет экономить электрическую энергию при тех же параметрах освещенности», - подчеркнул замминистра.

Кроме того, эти меры положительно влияют на климатическую ситуацию в Москве: так город снижает влияние человеческого фактора на экологию и уменьшает углеродный след.

