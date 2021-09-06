Ефимов: инвесторы за полгода вложили в экономику Москвы почти полтора триллиона рублей

За шесть месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в столице увеличились почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 1,4 трлн рублей. Такие цифры озвучил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Также он добавил, что во втором квартале этого года инвестиции увеличились на 23,5% и составили 852,9 млрд рублей. Ефимов отметил, что в столице созданы оптимальные условия для развития бизнеса. Московские компании, несмотря на пандемию и её последствия, продолжают вкладывать деньги в экономику и развитие столицы.

Также заммэра подчеркнул, что в настоящий момент на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал, а также около половины прямых иностранных инвестиций России. За последние десять лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза, отметил Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что доля внебюджетных инвестиций в Москве по итогам первого полугодия 2021-го составила 77%.

«Компании вкладывали больше всего средств в машины и оборудование: на этот сегмент пришлось 39,4% всего объема инвестиций. На возведение объектов недвижимости и благоустройство земель – 30,9% вложений, при этом, на создание объектов интеллектуальной собственности – 14,2%, а на строительство жилья – 13,4%», – рассказал

Отмечается, что большую поддержку в стимулировании развития предприятий Москвы и инвестиционной активности оказывает адресная инвестпрограмма развития столицы. На период с 2021 по 2023 годы её объем составляет почти два триллиона рублей. Эти бюджетные средства власти направляют на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере и благоустройстве.

Немаловажную роль в выстраивании эффективного диалога с инвесторами играет обратная связь. Для того, чтобы она была отлажена, в столице работает Инвестиционный портал Москвы. На этом ресурсе можно найти данные о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, которые действуют в столице. Кроме того, в режиме онлайн подать заявку на присвоение какого-либо спецстатуса, а также направить запрос на получение льготного займа или субсидии. Оперативный ответ на возникающие вопросы предприниматели могут получить благодаря сервису «Московский инвестор».

