Инвесторам в Москве представили крупные объекты для вложений в формате роуд-шоу

Крупные объекты столичной недвижимости были презентованы 23 мая представителям московского бизнес-сообщества в рамках роуд-шоу «Топ-лот года и уникальные предложения от города для большого бизнеса». Мероприятие провел Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«На роуд-шоу было презентовано пять лотов, дающих возможность победителям торгов построить общественно-деловые центры или промышленные предприятия на территории ТиНАО и ЮВАО», — сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Создание современной и качественной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств — одна из ключевых задач столицы.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что Москва заинтересована в заключении соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, которые подразумевают аренду земельных участков для строительства новых заводов по льготной ставке один рубль в год.

«При этом уже заранее определены максимальная площадь предприятия, перечень отраслей для строительства завода, а также сформирован земельный участок и установлены нужные виды разрешенного использования», — добавил Гарбузов.

В ходе мероприятия эксперты рассказали, как подобрать и приобрести объект для бизнеса и инвестиций, на каких условиях проходят торги, какие требования необходимо соблюсти участникам и победителям.

Председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова назвала роуд-шоу, проводимые столичным Департаментом по конкурентной политике, эффективным каналом коммуникации между городом и инвесторами.

По её словам, такие мероприятия помогают принимать более обоснованные инвестиционные решения и быть в курсе рыночных тенденций.

