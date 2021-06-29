Инвестор впервые построит в Москве три объекта в рамках программы стимулирования создания рабочих мест

В Москве заключено еще одно соглашение по программе стимулирования создания рабочих мест, в рамках которого инвестор построит бизнес-центр на Заречной улице, а также два торговых комплекса в Кузьминках и на территории бывшей промзоны «Бутово» общей площадью почти 136 тысяч квадратных метров.

«На трех объектах будет создано 5,2 тысячи рабочих мест. Это уже пятый подобный проект по созданию мест приложения труда в Москве и первый, когда в рамках одного соглашения девелопер построит сразу три объекта», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В результате участия в программе инвестор - компании, входящие в ГК "ПИК", построит и жилье, и новый бизнес-объект. Основная польза от данной программы для Москвы заключается в создании новых рабочих мест за пределами центра города. Это положительно влияет на разгрузку дорог и общественного транспорта. Кроме того, программа призвана стимулировать сбалансированную застройку новых районов Москвы за пределами Третьего кольца и МКАД.

В настоящее время строительный сектор Москвы в профильных и смежных областях обеспечивает 1 млн рабочих мест. «Мы создаем экономику будущего уже сегодня, - отмечал Мэр города Сергей Собянин на презентации программы развития столицы. - К 2030 году мы планируется увеличение инвестиций минимум на 70%».

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, в 2023–2025 годах.

Строительство торгового комплекса в Кузьминках на Зеленодольской улице планируется завершить до конца 2023 года.

Бизнес-центр на Заречной улице и ТЦ на территории бывшей промзоны «Бутово» планируют возвести к середине 2025 года.

