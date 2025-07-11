Инвестор сможет по итогам торгов открыть автостоянку в Братееве
Город выставил на торги право аренды подэстакадного пространства площадью 1512,5 квадратного метра в районе Братеево, где можно будет обустроить автостоянку. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Пространства под эстакадами могут использоваться разными способами, но один из наиболее распространенных — для организации парковочных мест. На городских торгах сейчас доступно право аренды территории площадью более 1500 квадратных метров под эстакадой № 2, ведущей от МКАД к торговому комплексу «Южные ворота», который находится рядом с одноименным автовокзалом. В соответствии с функциональным назначением объекта инвестору предстоит открыть здесь автостоянку. Срок договора аренды составит 11 месяцев и 28 дней», — отметил руководитель департамента.
Победитель торгов должен будет установить ограждение стоянки, вовремя производить уборку территории, поддерживать надлежащее состояние объекта, а также разработать и согласовать проект организации дорожного движения для въезда и выезда автомобилей.
Заявки принимаются до 14 июля, а торги пройдут на онлайн-площадке «Росэлторг» 16 июля. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на платформе и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Витриной для лотов, которые город выставляет на торги, является Инвестиционный портал Москвы, где публикуется вся необходимая информация о них.
Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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