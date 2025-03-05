Инвестор отреставрирует здание бывшего детсада со скульптурами слонов в Щукине

Здание бывшего детского сада № 333 в районе Щукино, известное как «родина розовых слонов», выставлено на открытый аукцион, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«После проведения реставрационных работ победитель торгов сможет открыть там развивающий центр, пансион или другое учреждение», — сообщил он.



Двухэтажный объект 1936 года постройки сочетает в себе два архитектурных стиля: конструктивизм и сталинский неоклассицизм. Здание имеет закругленный зал, нетипичный для строений того времени. До 2011 года в нем размещался детский сад, позже учреждение закрылось из-за несоответствия современным нормам. Как уточнил директор Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, здание сохранило свой исторический облик.



«Одна из его отличительных архитектурных особенностей — четыре легендарные фигуры слоников, которые, как и сам памятник, сейчас нуждаются в проведении работ по сохранению. Надеюсь, что в ближайшее время у здания появится новый собственник», — добавил он.



В 2019 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения. Любые работы можно проводить только после согласования с Департаментом культурного наследия.



Земельный участок площадью 8,7 тысячи квадратных метров будет передан победителю торгов в аренду на время выполнения работ по сохранению исторического облика здания.



Заявки можно подавать до 6 марта, торги пройдут 18 марта. Для участия в аукционе необходимо иметь регистрацию на торговой площадке «Росэлторг» и квалифицированную электронную подпись.

