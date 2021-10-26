Инвестиции американских компаний в Москву превысили 3 млрд долларов

США остается одним из крупнейших инвесторов для московской экономики, прямые инвестиции из этой страны составили 3,3 миллиарда долларов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город обладает развитой транспортной и социальной инфраструктурой, высококачественными трудовыми и другими ресурсами, что привлекает бизнес, в том числе иностранный, - отметил он. - Одним из крупных инвесторов российской столицы на ряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией являются Соединенные Штаты Америки: накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны, по данным Центробанка на 1 апреля этого года, составили 3,3 млрд долларов».

По словам Ефимова, товарооборот между городской экономикой и США в этом году вырос почти на 50% по сравнению с прошлым - до 12,2 млрд долларов. В январе-августе экспортировано товаров на 5,3 миллиарда долларов, что на 68% больше, чем в 2020 году, а импорт из Москвы в США достиг 6,9 миллиарда долларов. Рост составил 34%.

Ефимов отметил, что в Москве также есть успешные примеры локализации предприятий и офисов из США. Это заводы Coca-Cola и PepsiCo, представительства фармацевтических компаний Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, офисы IT-гигантов, как Apple, Google, Intel, Microsoft.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что руководство города предлагает налоговые и финансовые преференции иностранным инвесторам. Среди них есть контракты жизненного цикла (КЖЦ). Такое соглашение заключили с производителем медицинского оборудования GE Healthcare.

«В рамках КЖЦ город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 миллиардов рублей. Условия подписанных КЖЦ предусматривают и сервис: то есть производитель будет не только поставлять технику, но и осуществлять ее обслуживание и ремонт в течение 7–10 лет», - пояснил Прохоров.

Для поддержки предприятий и инвестпроектов правительство Москвы дает инвесторам льготы по уплате налогов на прибыль, имущество, землю. Общее снижение региональной налоговой нагрузки при этом достигает 25%. Со своей стороны, директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев подчеркнул, что предприниматели также могут оформить инвестиционный налоговый вычет. Для этого компании необходимо находиться на территории Москвы, работать в сфере обрабатывающего производства и стать московским инвестором первой или второй категории.

«На сегодняшний день статус, дающий право на льготы, присвоен двум столичным компаниям. Одна из них – производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», входящий в корпорацию PepsiCo. Льготная ставка налога на прибыль для предприятия составляет 8%», - рассказал Барашев.

