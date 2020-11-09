Имущественно-земельные нарушения в Москве теперь выявляют автоматически

Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы внедрила новые инструменты автоматизированного выявления нарушений. Программные алгоритмы анализа информационных систем разработаны и запущены в работу с сентября 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новые алгоритмы обрабатывают и сравнивают данные информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы по определенным критериям – наличию на земельном участке объекта капитального строительства, а также права собственности или заключенного договора аренды. Новый инструмент анализирует данные в заданные периоды времени и выявляет несоответствия, которые в свою очередь указывают на признаки нарушений», - пояснил заммэра.

Только за первый месяц благодаря новой разработке удалось автоматизированно выявить 9181 объект с признаками нарушений.

«Чаще всего это использование земли без оформленных договоров либо с признаками незавершенного оформления земельно-имущественных отношений. Все выявленные объекты будут включены в план обследования Госинспекции по недвижимости на следующий год, когда их проверят инспекторы ведомства и подтвердят или не подтвердят наличие нарушений», — уточнил Владимир Ефимов.

Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский рассказал о структуре выявленных нарушений:

«Из них 5679 приходятся на парковочные места, складские объекты, автомастерские и автомойки, АЗС, объекты общественного питания, торговые комплексы и офисные здания, 88 связаны с объектами индивидуального жилищного строительства, 24 – со спортивными объектами, 19 – с гостиницами, 3371 – с другими объектами».

Госинспекция по недвижимости планирует в дальнейшем на постоянной основе использовать в работе новую аналитическую технологию.

