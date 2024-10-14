Госзаказчики провели около 18 тысяч закупок в электронном формате

В первой половине 2024 года госзаказчики осуществили около 18 тысяч закупок в формате запроса котировок в электронной форме, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил глава департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Увеличение в 2023 году предельно допустимого размера начальной максимальной цены контракта с трех до 10 миллионов рублей популяризировало этот вид закупок», — пояснил он.

По словам Пуртова, электронная форма позволяет заказчику размещать извещение в единой информационной системе о закупке для неограниченного круга лиц. При этом победителем признается участник, который предложил наименьшую цену.

Существенной популярностью в закупках в формате электронного запроса котировок пользуются лекарственные средства и медицинские расходные материалы.

Единая автоматизированная информационная система торгов (ЕАИСТ) функционирует с 2005 году, обеспечивая информационное взаимодействие в течение всего закупочного цикла. В департаменте информационных технологий столицы, который отвечает за оптимизацию цифровых сервисов, сообщили, что за годы работы ЕАИСТ претерпела множество доработок, что позволило автоматизировать государственные и муниципальные закупки Москвы.

