Госзаказчики провели около 18 тысяч закупок в электронном формате
В первой половине 2024 года госзаказчики осуществили около 18 тысяч закупок в формате запроса котировок в электронной форме, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил глава департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Увеличение в 2023 году предельно допустимого размера начальной максимальной цены контракта с трех до 10 миллионов рублей популяризировало этот вид закупок», — пояснил он.
По словам Пуртова, электронная форма позволяет заказчику размещать извещение в единой информационной системе о закупке для неограниченного круга лиц. При этом победителем признается участник, который предложил наименьшую цену.
Существенной популярностью в закупках в формате электронного запроса котировок пользуются лекарственные средства и медицинские расходные материалы.
Единая автоматизированная информационная система торгов (ЕАИСТ) функционирует с 2005 году, обеспечивая информационное взаимодействие в течение всего закупочного цикла. В департаменте информационных технологий столицы, который отвечает за оптимизацию цифровых сервисов, сообщили, что за годы работы ЕАИСТ претерпела множество доработок, что позволило автоматизировать государственные и муниципальные закупки Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru