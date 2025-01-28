Город выставил на торги три коммерческих помещения на западе Москвы

Три коммерческих помещения площадью от 128,1 до 683,6 квадратного метра на западе Москвы выставили на торги, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, нежилые помещения, расположенные на первых и цокольных этажах, а также в подвалах бизнес-центров и жилых домов в районах столицы с развитой инфраструктурой, интересны предпринимателям. На сегодняшний день город предлагает один объект под аренду и два объекта на продажу в районе Проспект Вернадского. Победители торгов смогут открыть в приобретенных помещениях аптеки, магазины, пункты выдачи заказов и другие учреждения сферы услуг, а в помещении под аренду – заведения общественного питания. Электронные аукционы пройдут с 3 февраля по 11 марта.

Помещения на продажу находятся на улице Удальцова и на Ленинском проспекте. Помещение под аренду – на улице Лобачевского. Во всех трех объектах есть водоснабжение, электричество и канализация.

Заявочные кампании завершатся с 29 января по 27 февраля. Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и получить усиленную электронную подпись.

Москва регулярно выставляет на аукционы различные объекты недвижимости, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. На сегодняшний день предприниматели могут получить по итогам торгов право собственности или аренды на 290 коммерческих помещений и зданий.

