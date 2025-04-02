Город выставил на торги пять нежилых помещений в Академическом районе
Пять нежилых помещений свободного назначения город выставил на торги в Академическом районе (ЮЗАО). Они находятся в жилых домах недалеко от станций метро «Академическая» и «Профсоюзная», рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Помещения расположены на улицах Дмитрия Ульянова, Кржижановского и Новочеремушкинской.
«Их площадь варьируется от 79,8 до 131,6 квадратного метра. Свободное назначение объектов позволит победителям торгов открыть в них практически любой вид бизнеса: от спортивных секций и творческих студий до складов и пунктов бытового обслуживания» - подчеркнул Пуртов.
Помещения на улицах Дмитрия Ульянова и Кржижановского подключены к канализации, водоснабжению, газоснабжению и электричеству. В объекте на Новочеремушкинской улице отсутствует газоснабжение.
Прием заявок завершится в период с 21 апреля по 13 мая, торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг» с 30 апреля по 22 мая. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Лоты представлены на Инвестиционном портале Москвы, здесь собрана вся информация о них.
Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер голливудский актер Вэл Килмер
- В Конгрессе США предложили обязать Маска сдать тест на наркотики
- В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с кешбэком
- СМИ: В 2026 году увеличат пенсию дважды
- Назван новый способ мошенничества в мессенджерах
- СМИ: ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией
- СМИ: Иностранные компании рискуют потерять права на товарные знаки в России
- Режиссер Стоун призвал Конгресс возобновить расследование убийства Кеннеди
- СМИ: Вашингтон обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной
- СМИ: Чиновники США готовят новые планы давления на Россию и Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru