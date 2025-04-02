Город выставил на торги пять нежилых помещений в Академическом районе

Пять нежилых помещений свободного назначения город выставил на торги в Академическом районе (ЮЗАО). Они находятся в жилых домах недалеко от станций метро «Академическая» и «Профсоюзная», рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены на улицах Дмитрия Ульянова, Кржижановского и Новочеремушкинской.

«Их площадь варьируется от 79,8 до 131,6 квадратного метра. Свободное назначение объектов позволит победителям торгов открыть в них практически любой вид бизнеса: от спортивных секций и творческих студий до складов и пунктов бытового обслуживания» - подчеркнул Пуртов.

Помещения на улицах Дмитрия Ульянова и Кржижановского подключены к канализации, водоснабжению, газоснабжению и электричеству. В объекте на Новочеремушкинской улице отсутствует газоснабжение.

Прием заявок завершится в период с 21 апреля по 13 мая, торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг» с 30 апреля по 22 мая. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Лоты представлены на Инвестиционном портале Москвы, здесь собрана вся информация о них.

Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

